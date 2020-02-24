В Україні знову з’явиться Головний державний санітарний лікар

Заступник глави МОЗ Віктор Ляшко заявив, що Кабмін відновить посаду Головного державного санітарного лікаря.

– Коли є загроза виникнення епідемії, більшість питань лягає на плечі Головного державного санітарного лікаря. Ця посада була свого часу ліквідована та рішенням уряду вона буде відновлена, – зазначив Ляшко.

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Найближчим часом функції Головного державного санітарного лікаря будуть покладені на заступника міністра охорони здоров’я.

Однак Віктор Ляшко не уточнив, який саме заступник глави МОЗ отримає цю посаду.

Раніше Факти ICTV писали, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук назвав план дій, якщо коронавірус з’явиться в Україні.