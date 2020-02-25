Без концертів та обмеження пересування: план України на випадок коронавірусу

Якщо в Україні буде виявлений випадок зараження коронавірусу, то одразу буде реалізований план дій повністю узгоджений з рекомендаціями ВООЗ.

– Що стосується підготовки країни, не дай Бог, до виникнення вірусу, то розроблений план заходів, який повністю узгоджений з рекомендаціями ВООЗ. Плюс він ґрунтуються на досвіді тих країн, де вже є коронавірус, – заявив глава комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, в Україні сформовані стратегічні запаси засобів захисту.

– Вони ще доукомплектовуються, нарощуються. Але в разі першої хвилі, виділені 5,7 тис. ліжок, є ліжка другого, третього резерву, – додав Радуцький.

Також він зазначив, що, якщо вірус буде жити, як в Китаї, то будуть підключатися цілі лікарні.

– На цей випадок є чіткий план, він об’ємний, тільки прочитати його часу займе годин п’ять. Україна готова робити все те ж саме, що сьогодні роблять інші країни, – заявив парламентарій.

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Крім того, він розповів підготовка до госпіталізації людини з коронавірусом проходить у всіх регіонках країни. На випадок зараження, Україна готова закривати населені пункти на карантин.

– Тобто буде, в першу чергу, забезпечено обмеження самої лікарні, куди буде доставлений цей хворий, природно, буде обмеження пересування. Все, що ви бачите сьогодні в телевізорі, як це відбувається в Італії, як це відбувається в Китаї – так само будуть діяти і в Україні, – заявив Радуцький.

За його словами, якщо буде необхідно, то закриють і країну на карантин. Для забезпечення карантину в населених пунктах будуть залучатися співробітники поліції, Нацгвардії, епідеміологи, інфекціоністи.

Він додав, що будуть заборонені масові заходи.

– Проведення масових заходів заборонено навіть, коли в Києві оголошується епідемія грипу. Закриваються на карантин школи, – підкреслив Михайло Радуцький.

Раніше Факти ICTV писали, що в українських аеропортах будуть перевіряти пасажирів з усіх країн, в яких виявили випадки зараження на коронавірус.