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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Контактував з китайцем: на Закарпатті госпіталізували чоловіка з симптомами ГРВІ

Жителя Закарпаття з підвищеною температурою та симптомами ГРВІ, який 21 день тому контактував з громадянином Китаю, госпіталізували до обласної інфекційної лікарні.

34-річний чоловік працює в Будапешті на китайця, який родом із провінції Хубей та місяць тому повернувся звідти.

Для нього готують спеціальний бокс, де перевірятимуть на коронавірус.

Читайте: Інкубаційний період коронавірусу може бути 27 днів

На 25 лютого Закарпатська ОДА скликає протиепідемічну комісію щодо протидії поширенню коронавірусу.

Нагадаємо, 24 лютого Всесвітня організація здоров’я передала Україні 30 наборів реагентів для тестування на коронавірус Covid-19.

Вони містять приблизно 3 тис. реакцій, цього вистачить для дослідження на захворювання більше 950 людей.

Джерело: Mukachevo.net

Фото: Mukachevo.net

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