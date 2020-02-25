У Чернівцях жінку, яка повернулася з Італії, доставили в інфекційне відділення

У Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулась з Італії.

– До Чернівецької обласної клінічної лікарні в інфекційне відділення госпіталізували жінку. Все, що мені відомо наразі, це те, що вона нещодавно повернулась з Італії. Медики її перевіряють, – зазначила заступник директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук.

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Госпіталізовану перевірятимуть на можливий коронавірус. Поки лікарі не можуть сказати про ймовірну підозру на зараження.

Нагадаємо, спалах коронавірусу в Італії наймасштабніша в Європі. Загалом в зареєстровано 230 випадків зараження.