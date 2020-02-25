У В’єтнамі вперше в світі пересадили кисть від живого донора

Військові хірурги у в’єтнамському Ханої вперше у світі змогли пересадити кисть руки від живого донора пацієнту, який втратив частину своєї руки на виробництві в 2016 році.

Складна операція 21 січня тривала вісім годин і пройшла успішно. Хірургам довелося з’єднати 36 м’язів і дві великі кістки, а також безліч інших тканин.

Протягом місяця нова кисть руки чоловіка повністю прижилася.

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Донором став інший пацієнт, якому також не змогли врятувати руку після виробничої травми. При цьому кисть ампутованої руки практично не постраждала.

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Джерело: VNExpress