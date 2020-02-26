Гучне хропіння може викликати інфаркт та інсульт у партнера – учені

Хропіння є значною мірою невизнаним джерелом шумового забруднення, яке останніми роками стало головною загрозою для здоров’я людей.

Учені провели тести, в яких визначили, що рівень хропіння 14% людей перевищує 53 децибели.

Такий шум може підвищити артеріальний тиск партнера і потенційно викликати інфаркт та інсульт.

Читайте: Оральний секс підвищує рівень захворюваності на рак – 5 “дзвіночків”

Спеціалісти закликають людей, які страждають від хропіння своїх близьких, користуватися берушами, щоб захистити своє здоров’я.

Хропіння може лікуватися носінням спеціальної маски на ніч.

До слова, Факти ICTV писали детальніше про те, чому виникає хропіння та чим воно небезпечне.