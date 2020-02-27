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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Коронавірус можуть переносити домашні тварини – ВООЗ

Коронавірус можуть переносити тварини, в тому числі і домашні. Вони є проміжними переносниками і можуть заражати своїх господарів.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, посилаючись на дані ВООЗ.

– Найбільш вірогідними природними резервуарами для SARS-CoV-2 є кажани, але вважається, що вірус подолав видовий бар’єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря, – йдеться в повідомленні.

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Проміжними тваринами-господарями можуть бути домашні, дикі або одомашнені дикі тварини, яких ще не ідентифікували.

За даними нових досліджень, коронавіруси стабільні в замороженому стані. Вони можуть виживати до двох років при -20 °C.

Вірус може зберігатися на різних поверхнях протягом декількох днів в залежності від температури, вологості і світла.

Нагадаємо, директор європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що ефективного лікування коронавірусу Сovid-19 поки немає. Однак, він звернув увагу на те, що чотири з п’яти пацієнтів мають легкі симптоми хвороби і одужують.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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