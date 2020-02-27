PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

В Україні коронавірус не виявили, проте двох людей ще перевіряють

За минулу добу на західних кордонах України на пунктах пропуску перевірили близько 75 тис. людей.

Варто зазначити, що жодного випадку зараження коронавірусом не виявили.

– На сьогодні на наявність коронавірусної інфекції перевіряють лише двох людей з Чернівецької області, – заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Він додав, що результати перевірки біологічних матеріалів у пацієнтів, в яких підозрюю зараження, будуть відомі завтра.

Також Ляшко розповів, що відрізнити за симптомами звичайний грип та коронавірус неможливо.

Тому під час перевірок в кордонах та в аеропортах проводять опитування, які повинні встановити, чи контактувала людина із зараженими коронавірусом. Зокрема, це стосується того, чи відвідувала людина країни, де вірус уже зафіксували.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка