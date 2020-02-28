Епідемія коронавірусу – у світі заразилися понад 80 тисяч людей

У Китаї підтверджено 78 824 випадків зараження інфекцією, в цей момент до хворих відносяться 39 919 осіб, зокрема, у 7 952 пацієнтів спостерігається важкий стан.

Жертвами нового коронавірусу на материковій частині Китаю стали вже 2 788 осіб.

Варто зазначити, що 36 117 людей вилікувалися та були виписані з лікарень.

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Коронавірус вже виявили в 46 країнах – 3 664 випадків, а його жертвами за межами Китаю стали 57 людей.

Перші випадки зараження новим коронавірусом 28 лютого зафіксували в Нігерії та Білорусі.

Раніше Факти ICTV писали, що чотири аналізи жителів Чернівецької області, які приїхали з Італії, та в яких зафіксували пневмонію, дали негативний результат на коронавірус.