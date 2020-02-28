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Факти / Lifestyle

Цей світ врятує кохання: евакуйованим у Нових Санжарах роздали презервативи

У санаторії Нацгвардії у Нових Санжарах Полтавської області, де знаходяться в обсервації евакуйовані громадяни з Уханя (Китай), роздали презервативи.

– У нас тут 103 людини зачинені в одній будівлі. Трохи менше половини жінок. Самі розумієте. Всі мають бути здоровими та захищеними. Від будь-яких вірусів. Цей світ врятує кохання, – зазначив журналіст Олександр Махов.

Читайте: У захисному костюмі і разом з медиками: Скалецька відвідала евакуйованих з Китаю

Партію контрацептивів надав Полтавський центр ВІЛ-СНІДУ.

Раніше Факти ICTV писали, що глава міністерства охорони здоров’я України Зоряна Скалецька опублікувала фото обіду в санаторії Нацгвардії у Нових Санжарах.

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