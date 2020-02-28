У Білорусі зафіксували перший випадок коронавірусу

У Білорусі 27 лютого підтвердили перший випадок зараження коронавірусом Covid-19.

Міністерство охорони здоров’я Білорусі повідомило, зараження зафіксували у студента, який нещодавно повернувся з Ірану. Зараз хворий перебуває у задовільному стані.

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– Під час лабораторного тестування 27 лютого був виявлений вірус в одного з громадян Ірану, який прибув рейсом з Баку 22 лютого. Пацієнт та особи, які контактували з ним, поміщені в закриті бокси в Мінській інфекційної лікарні, – заявили в МОЗ.

Раніше Факти ICTV писали, що чотири аналізи жителів Чернівецької області, які приїхали з Італії, та в яких зафіксували пневмонію, дали негативний результат на коронавірус.

Джерело: МОЗ Білорусі