У людей, які вдаються до крадіжок чи насильства, мозок менший – дослідження

Вчені з Університетського коледжу Лондона виявили, що у людей, які вдаються до крадіжок, булінгу, брехні та насильства, мозок менший, ніж у людей, які не схильні до такої поведінки.

Вчені сканували мозок 672 людей протягом 45 років, щоб дослідити, як змінюється їхня поведінка.

– 441 людина ніколи не поводилася антисоціально, 151 людина проявляла антисоціальну поведінку у молодому віці, а 80 людей усе життя вдавалися до антисоціальної поведінки, – йдеться у дослідженні.

Дослідники помітили, що мозок менший лише у тих людей, які протягом всього життя вдавалися до антисоціальної поведінки.

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Зміни та зменшення виявили в частині головного мозку, що відповідає за ухвалення рішення.

– Люди, які проявляли антисоціальну поведінку лише в підлітковому віці, не мали відмінностей у структурі мозку, – говорять дослідники.

Вчені припустили, що через ці зміни у людей з антисоціальною поведінкою погіршується розвиток навичок, які контролюють поведінку.

Британські науковці також зазначили, що результати дослідження мають допомогти в перевихованні неповнолітніх правопорушників.

До слова, вчені з Йоркського університету дійшли висновку, що знання кількох мов зменшує швидкість розвитку хвороби Альцгеймера.

Джерело: The Lancet