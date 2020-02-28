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Факти / Lifestyle

В Україні людей з підозрою на коронавірус лікуватимуть безкоштовно – Скалецька

В Україні людей з підозрою на коронавірус та у разі підтвердження інфікування лікуватимуть безкоштовно у комунальних та державних медичних закладах.

Про це повідомила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька у коментарях Громадському.

– Усі люди, які перебувають у наших медичних закладах комунальної та державної власності, отримують лікування безкоштовно. Ліки не є специфічними, не є складними для постачання. Наразі у закладах охорони здоров’я ліки є, – зазначила міністр.

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Скалецька пояснила, що ВООЗ щодо грипу та коронавірусу рекомендує симптоматичне лікування: зняття температури, лікування кашлю. Усе це має робитися за рекомендаціями лікаря.

– Прохання – не займатися самолікуванням. Оскільки найбільше проблем виникає тоді, коли людина пізно звернулася, і почалася гостра пневмонія та проблеми з диханням, – закликала очільниця міністерства.

Раніше ВООЗ підвищила ризик поширення коронавірусу на глобальному рівні.

Джерело: Громадське

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