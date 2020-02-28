В українки, яка прилетіла з Італії, коронавірус не знашли

У громадянки України, яка повернулася з Італії, та її оточення коронавірус Covid-19 не виявили. Такі результатами діагностики вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ.

– За підозрами на нову коронавірусну інфекцію у громадянки України, яка повернулася з Італії, та її оточення проведено лабораторний аналіз зразків на наявність збудника та отримано негативні результати. Також негативні результати були і у двох людей із Долиняни Чернівецької області, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у жодному з чотирьох зразків не виявлено нової інфекції.

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Раніше результати тестування на коронавірус Covid-19 чотирьох осіб з Чернівецької області також були негативними. Тож на 28 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку зараження.

Нагадаємо, в аеропорту Бориспіль виявили жінку з підвищеною температурою. Вона прилетіла до Києва з Італії. Її доставили в медичний заклад.

Джерело: Центр громадського здоров’я України