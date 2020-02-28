Випадків коронавірусу Covid-19 в Україні не зафіксовано

Результати тестування на коронавірус Covid-19 чотирьох осіб з Чернівецької області – негативні. Тож на 28 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку зараження.

Наразі для українських епідеміологів та вірусологів проводиться дводенний тренінг, організований Центром громадського здоров’я МОЗ за підтримки ВООЗ.

Загалом у світі зареєстровано вже 83 399 випадків зараження коронавірусом, 2 858 осіб через нього померли, 36 659 – одужали.

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В Європі коронавірус виявили у 19 країнах (Італія – 400, Німеччина – 21, Франція – 17, Іспанія – 12, Великобританія – 9, Хорватія – 3, Австрія – 2, Росія – 2, Фінляндія – 2, Швеція – 2, Ізраїль – 2, Швейцарія, Греція, Грузія, Норвегія, Північна Македонія, Бельгія, Данія – по одному випадку).

Водночас 28 лютого в аеропорту Бориспіль виявили жінку з підвищеною температурою. Вона прямувала в Україну з Італії. Її доставили в медичний заклад.