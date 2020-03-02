У Гонконзі коронавірус виявили у собаки – тварину відправили на карантин

У Гонконзі діагностували Covid-19 у собаки, у 60-річної власниці якого знайшли коронавірус.

Цікаво, що симптомів у тварини не було. Тест показав дуже невеликий рівень вмісту вірусу.

Департамент сільського господарства, рибальства та охорони природи місцевого уряду зазначає, що поки немає фактів того, що тварини можуть бути інфіковані або бути джерелом зараження для людей.

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Експерти намагаються встановити, чи заразилася тварина від свого господаря.

Собаку помістили в карантин на два тижні. Крім того, влада Гонконгу відправлятиме на карантин всіх домашніх тварин, що жили з людьми, в яких діагностували Covid-19.

Нагадаємо, глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив на брифінгу в п’ятницю, що у світі розробляється понад 20 вакцин від нового коронавірусу.