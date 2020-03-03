Коронавірус Covid-19 – усе, що потрібно знати

Вірус переважно передається дихальними шляхами і через фізичний контакт. Краплі слини, що виділяються під час кашлю зараженої людини, є типовим прикладом. Зазвичай зараження відбувається на відстані не більше одного метра.

Вторинним засобом передання може бути діарея.

Профілактика коронавірусу – часте миття рук (не менше 20 с) або дезінфекція спиртовмісним антисептиком, уникнення контакту з людьми, щодо яких є підозра в зараженні.

Варто регулярно проводити прибирання на робочому місці: очищати поверхні, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чищення.

Варто уникати вживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження. З сирим м’ясом, молоком або органами тварин необхідно поводитися обережно, щоб уникнути перехресного забруднення сирої їжі.

Під час планування відряджень варто дотримуватися рекомендацій МОЗ.