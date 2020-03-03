Коронавірус Covid-19 – усе, що потрібно знати

Що таке коронавірус Covid-19
Вірус, який викликає захворювання Covid-19, згідно з даними ВООЗ, називається SARS-CoV-2.
Найбільш імовірними природними резервуарами для нього є кажани, але вважається, що вірус подолав видовий бар’єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря, яку ще не ідентифіковано.
Дослідження показують, що SARS-CoV-2 може зберігатися на різних поверхнях протягом кількох днів залежно від комбінації параметрів, таких як температура, вологість і світло.
Коли почався коронавірус
Спалах коронавірусу зафіксували наприкінці грудня 2019 року в місті Ухань провінції Хубей у Китаї у місцевих жителів, пов’язаних з місцевим ринком тварин і морепродуктів Хуанань.
31 грудня 2019 року влада Китаю поінформувала про спалах невідомої пневмонії Світову організацію охорони здоров’я.
Коронавірус – як не захворіти
Вірус переважно передається дихальними шляхами і через фізичний контакт. Краплі слини, що виділяються під час кашлю зараженої людини, є типовим прикладом. Зазвичай зараження відбувається на відстані не більше одного метра.
Вторинним засобом передання може бути діарея.
Профілактика коронавірусу – часте миття рук (не менше 20 с) або дезінфекція спиртовмісним антисептиком, уникнення контакту з людьми, щодо яких є підозра в зараженні.
Варто регулярно проводити прибирання на робочому місці: очищати поверхні, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чищення.
Варто уникати вживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження. З сирим м’ясом, молоком або органами тварин необхідно поводитися обережно, щоб уникнути перехресного забруднення сирої їжі.
Під час планування відряджень варто дотримуватися рекомендацій МОЗ.
Симптоми коронавірусу
Найбільш частими симптомами є головний біль, кашель, лихоманка і утруднення дихання, в деяких випадках – діарея або кон’юнктивіт.
Основне занепокоєння викликає діапазон симптомів: деякі люди мають легкі симптоми, інші – важко хворіють.
Що робити, якщо відчуваєш, що захворів
Під час чхання і кашлю прикривайте рот і ніс серветкою, медичною маскою або рукою в ліктьовому згині. Серветку необхідно одразу ж викинути і помити руки з милом або обробити спиртовмісним антисептиком. Важливо залишатися вдома і подзвонити своєму сімейному лікарю.
Якщо ваш стан погіршився (підвищилася температура, кашель, важко дихати) – якомога швидше зверніться за медичною допомогою, обов’язково розкажіть про маршрут своїх поїздок.
Який інкубаційний період коронавірусу
Інкубаційний період, за оцінками медиків, становить від 2 до 10 днів, і це призвело до того, що експерти визначили період спостереження в 14 днів для людей з підозрою на зараження коронавірусом.
У яких лікарнях можна перевіритися на коронавірус
Тест-система знаходиться у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України.
Перевіряти будуть тільки тих пацієнтів, які чітко підпадають під критерії ВООЗ як підозрілі. Купити тест-систему для самостійного користування неможливо.
Як лікувати коронавірус, чи є вакцина
Нині немає вакцин або ліків для боротьби з Covid-19, тому медики лікують поки тільки симптоми.
Деяким пацієнтам дають противірусні препарати, але їхню ефективність до цього часу не встановлено.
Чи лікує Арбідол коронавірус
Препарат Арбідол фігурує як потенційні ліки проти коронавірусу Covid-19 у шостій версії попередньої програми діагностики та лікування захворювання, яку МОЗ Китаю опублікував 18 лютого.
Крім Арбідолу, в програмі фігурують хлорохінфосфат, інтерферон і рибавірин. Однак усі препарати застосовуються лише в експериментальному режимі.
Хто частіше вмирає від коронавірусу
Згідно з дослідженням CDC у Китаї, рівень смертності від вірусу істотно зростає з віком, а особи, старші за 80 років, піддаються найбільшому ризику смерті.
Пацієнти з серцево-судинними захворюваннями також були особливо схильні до ризику, випереджаючи діабетиків і тих, хто страждав від хронічних респіраторних захворювань або гіпертонії.
Де шукати останні дані щодо коронавірусу
Кількість заражених на коронавірус щодня публікує Національна комісія з охорони здоров’я Китаю.
Число заражених на коронавірус в усьому світі оновлюється на сайті китайської газеті SCMP.
Також дані щодо коронавірусу щодня з’являються на сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я.