У ВООЗ паніки щодо коронавірусу немає, а ось в мережі вже “поховали світ в біологічній війні”.

Однак, як виявилося, не такий страшний коронавірус, як його малюють на мемах. Про хворобу нещодавно стало відомо, але вже з’явилася купа міфів.

Якщо походження частини з них можна пояснити логічно, то деякі міфи схожі більше на жарт.

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З гумором у нас теж усе гаразд, тому представляємо жартівливо-пізнавальний тест з міфами про коронавірус з Китаю.

Почнемо з бананів. Цей міф більше схожий на невдалий жарт, але схоже особливо недовірливих він зачепив.

Кандидат медичних наук Євген Комаровський також зазначив, що банани їсти можна, не захворієте.

Другий міф для любителів шопитися на AliExpress. У посилці до вас не прийде коронавірус.

Комаровский пояснив, що вірус в організмі людини, тобто в ідеальних для себе умовах, може існувати приблизно 14 днів.

– У посилці з Китаю немає таких чудових умов. Там йому не комфортно живеться, і, повірте мені, більше двох-трьох днів він там не протягне, – зазначив медик.

Супом і противірусними пігулками коронавірус не лікується. Самолікування не найкраща ідея для такого захворювання.

Коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом та орально-фекальним.

На одному з популярних сайтів інтернет-оголошень України ОLХ з’явилося оголошення про продаж вакцини від китайського коронавірусу. За препарат попросили 2 500 грн. Однак вакцини від коронавірусу nCoV не існує.

Раніше Факти ICTV писали, що 26 лютого подружжя українців повернулось з Італії через прикордонний пункт пропуску Порубне-Сірет. У чоловіка 3 березня виявили коронавірус – це перший випадок Covid-19 на території України. У його дружини стан задовільний, симптомів вірусу не виявлено.

Інспектор митного поста Порубне у Чернівецькій області, який оглядав автомобіль українця з Covid-19 працював у перчатках та масці. Наразі у нього немає жодних симптомів захворювання.