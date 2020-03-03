Симптоми коронавірусу Сovid-19: як виявити хворобу

Коронавіруси — це велика родина респіраторних вірусів, які можуть спричиняти захворювання різного ступеню тяжкості: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому.

Захворювання, яке викликав новий коронавірус, називається COVID-19. Інкубаційний період проявлення симптомів з моменту контактування з інфікованою особою становить 14 днів.

Які симптоми у коронавірусу

На початковій стадії захворювання, спричинене новим коронавірусом, має такі ж симптоми, як інші гострі респіраторні захворювання. Визначити наявність Сovid-19 можуть тільки спеціальні тести.

Найпоширенішими симптомами є кашель, лихоманка, підвищення температури, ускладнення дихання, поява гіпоксії, м’язовий біль. У деяких випадках — діарея або кон’юнктивіт.

Новий штам коронавірусу може викликати тяжку форму пневмонії. У цьому його небезпека.

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Нагадаємо, 3 березня, на брифінгу головного санітарного лікаря країни, стало відомо, що в Чернівецькій області Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.

Недуга виявлена у чоловіка, який у лютому здійснював поїздку до Італії. Усі контактні особи знаходяться під наглядом лікарів-епідеміологів.

Усі матеріали і зразки додатково передали у ВООЗ.

Джерело: ВООЗ