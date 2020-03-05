У Чернівцях через коронавірус мер міста Олексій Каспрук рекомендував додаткові профілактичні та обмежувальні заходи у школах і дитсадках, зокрема скасування святкових концертів до 8 Березня.

– Дякую вчителям, які провели сьогодні уроки з безпеки життєдіяльності, розповіли дітям про заходи особистої гігієни. Звернув увагу директорів шкіл на те, аби скрізь було мило, щоб діти мали можливість мити руки. Рекомендували збільшити тривалість перерв, щоби мати можливість якісніше провітрювати приміщення, – заявив Олексій Каспрук.

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Також він зазначив, що надійшов лист з Держпродспоживслужби, в якому рекомендовано обмежити проведення масових заходів.

– Я розумію, що наближається 8 березня, чудово розумію, що готувалися, що майже все готово. Але все ж таки наполегливо рекомендую адміністраціям шкіл і дитсадків подумати та, можливо, все ж таки скасувати ці заходи, – підкреслив Каспрук.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні у зв’язку з коронавірусом скасують всі масові заходи та закриють школи вже найближчим часом.