В Україні у зв’язку з коронавірусом найближчим часом скасують всі масові заходи та закриють школи.

– Найближчим часом ми, на жаль, будемо вводити обмежувальні протиепідемічні заходи: ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій, спортивних заходів, закриватимемо тимчасово школи для того, аби зменшити масові скупчення людей, – заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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Також він розповів, що в Україні в лабораторії додатково досліджують близько 10 зразків аналізів людей, в яких зафіксували підозру на коронавірус.

Крім того, Ляшко зазначив, що медичні маски не є превентивним методом у боротьбі з коронавірусом.

– Маски – це не захист, це оманливе відчуття безпеки. Маска одягається тільки на людину, в якої є симптоми гострої респіраторної вірусної хвороби, і саме в цьому випадку її необхідно носити. Ми не повинні створювати ажіотаж там, де його не повинно бути. Купуйте мило та мийте руки з милом, обробляйте руки антисептиком, – підкреслив головний санітарний лікар України.

Нагадаємо, 3 березня в Чернівцях у хворого діагностовано перше в Україні захворювання коронавірусною інфекцією Covid-19