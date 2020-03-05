Вчені виявили більш агресивний тип коронавірусу

Коронавірус SARS-CoV-2 має щонайменше два різновиди. На більш агресивний вид впливає особливо жорсткий відбір з боку людини, тому він протягом останніх двох місяців трапляється рідше.

Зокрема, дослідження показали, що вірус SARS-CoV-2 можна розділити на два типи – S і L. Вірус S-типу, найімовірніше, старший, тому викликає не такі важкі форми Covid-19, як другий.

Однак в перші тижні спалаху захворювання, приблизно до 7 січня, в 96,2% випадків виявляли хворих, інфікованих вірусом другого типу – L. Він молодший і більш агресивний.

Читайте: Коронавірус Covid-19 – усе, що потрібно знати

Після першого тижня січня частка інфекцій Covid-19, причиною яких був SARS-CoV-2 L-типу, стала знижуватися і тепер становить приблизно 60%.

Дослідники причиною такої ситуації називають те, що люди почали активно заважати його поширенню, ізолюючи хворих у важкому стані.

Нагадаємо, раніше ВООЗ заявила, що рівень смертності від коронавірусу становить 3,4%.

Джерело: National Science Review