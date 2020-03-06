Діти і дорослі однаково ризикують заразитися коронавірусом – вчені

Діти і дорослі однаково схильні до зараження коронавірусом.

Про це йдеться в дослідженні фахівців, які проаналізували дані по коронавірусу, зібрані в місті Шеньчжень.

Згідно з даними немає суттєвої різниці між показниками захворюваності коронавірусом серед дітей молодше 10 років і іншим населенням.

У дослідженні брали участь епідеміологи з Університету Джонса Хопкінса міста Балтімор (США), центру з контролю і профілактики захворювань міста Шеньчжень, філії Харбінського політехнічного університету в Шеньчжені (Китай).

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Фахівці вивчали інфікованих пацієнтів (391 особа) і тих, хто тісно контактував з ними (1 286 осіб).

Виявилося, що в групі, що контактувала з хворими, заразилося вірусом 7% дітей до 10 років, а підтверджені випадки захворювання у дорослих склали 8%. Тобто показники практично ідентичні.

– Можливо, це перші точні докази того, що діти так само легко можуть заразитися новим типом коронавірусу Covid-19, як і дорослі, – сказав епідеміолог-інфекціоніст Гонконгського університету Бен Коулінг.

Раніше в РНБО повідомляли, що в зоні найменшого ризику захворювання коронавірусом знаходяться особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Такі результати отримали після аналізу та моделювання можливого варіанту поширення коронавірусу Covid-19 в Україні.

Джерело: Інтерфакс