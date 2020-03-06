Ми не збираємося зачиняти жодну медичну установу – Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в уряду немає намірів закривати медичні заклади та звільняти медиків.

– Ми будемо приділяти багато уваги пацієнту та медику. Ми повинні забезпечити спокій. У нас немає мети ліквідувати заклади та звільняти медиків. Стосовно мережі лікарень невідкладної медичної допомоги. Вона визначена. Ми не збираємося закривати жоден медичний заклад, – заявив Шмигаль.

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Він додав, що опорні лікарні визначені за розрахунками доступності до послуг.

Раніше Факти ICTV писали, що села можуть лишитися без медичної допомоги. Фельдшерсько-акушерські пункти нічим фінансувати.