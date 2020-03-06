Протефлазід – противірусний засіб, який випускається у формі крапель темно-зеленого кольору.

Ціна протифлазіду в аптеках переважно становить від 300 до 600 гривень залежно від дозування.

Купити протифлазід у Києві можна від 340 до 540 грн, а у Львові – від 328 до 640 грн.

Препарат здатен впливати на вірусоспецифічні ферменти, блокуючи у таких спосіб реплікацію вірусів і перешкоджаючи прогресії інфекційного процесу. Також, як зазначають виробники, пригнічує розмноження вірусу у клітині.

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Препарат використовується для лікування інфекцій, які були викликані вірусом герпесу 1 та 2 типу, гепатиту С і В, а також вірусних, бактеріальних та грибкових.

Також протефлазід використовується для лікування та профілактики грипу та інших захворювань.

Варто зазначити, що препарат випускається за рецептом.

Нагадаємо, український вчений, колишній керівник українського Центру грипу Олександр Гриневич запевняв, що протефлазід може ефективно протистояти коронавірусу.

Однак, варто зазначити, що підтверджень цьому поки немає.