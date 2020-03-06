Протефлазід блокує розмноження коронавірусу – ціна на препарат

Блокувати важливий фермент коронавірусу може препарат протефлазід.

Український вчений, колишній керівник українського Центру грипу Олександр Гриневич розповів, що вірусологи провели дослідження, які дали надію на можливість ефективного протистояння епідемії.

Читайте: Як уникнути зараження коронавірусом: топ-6 порад

– Використавши комп’ютерну модель коронавіруса 2019 nCoV, створену китайськими фахівцями, мої колеги, використовуючи метод докінгу, показали, що діюча речовина протефлазід блокує важливий фермент коронавірусу, що може гальмувати розмноження вірусу, – заявив Олександр Гриневич.

За його словами, дослідження ще тривають.

Ціни на протефлазід в аптеках коливаються від 330 до 410 грн.

Також Гриневич додав, що в рамках благодійної допомоги протефлазід передали трьом медичним закладам у Чернівцях.

Однак, варто зазначити, що підтверджень цьому поки немає, як і офіційної позиції ВООЗ щодо ліків від коронавірусу.

Крім того, через добу, пост зі сторінки Олександра зник.

Раніше Факти ICTV писали, що переважна більшість людей, які помирають від нового коронавірусу – літні люди, яким 80-85+ років. Водночас люди із щепленням від кору майже не хворіють на коронавірус.

Проте експерти досі не створили вакцини від коронавірусу, але це може відбутися найближчим часом.