У Чернівцях госпіталізовано ще одну людину з підозрою на Covid-19

До обласної лікарні у Чернівцях 7 березня госпіталізували ще одну людину, яка має симптоми, схожі на коронавірус Covid-19.
– Пацієнт має ознаки інфекційного захворювання та прибув із країни, де зафіксовані випадки зараження Covid-19, – йдеться у повідомленні.
Наразі в області з підозрою на коронавірус у лікарнях знаходяться сім осіб.
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Наразі в Україні лабораторно підтверджено лише один випадок коронавірусу.
Водночас сьогодні стало відомого, що 49 українців виявилися ізольованими на борту лайнера Grand Princess, який стоїть на карантині біля берегів Північної Каліфорнії у США через спалах коронавірусу. Дипломати перевіряють, чи є заражені на коронавірус українці.
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