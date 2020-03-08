Всесвітня організація охорони здоров’я підготувала список найпоширеніших міфів про китайський коронавірус. Зокрема:

Коронавірус не передається через укуси комарів.

Дитяча сеча не допоможе, як профілактичний метод.

Кокаїн також не захищає від коронавірусу.

Часник не допоможе захиститися від вірусу.

Натирання рук кунжутною олією також не допоможе.

Коронавірус не може розлітатися повітрям на великі відстані – вірус має велику масу й тому не здатен на це.

вірус має велику масу й тому не здатен на це. Електричні пристрої для сушки рук не вбивають коронавірус. Варто користуватися спиртовмісними антисептиками або мити з водою та милом.

Обробка всього тіла етанолом або хлорним вапном не вб’є вірус.

Отримувати листи та посилки з Китаю безпечно, так ви не заразитесь.

На сьогодні немає підстав вважати, що заразитися коронавірусом можна від домашніх тварин.

Вакцини від пневмонії та антибіотики не захищають від коронавірусу.

Регулярне промивання носу сольовим розчином не допоможе захиститися.

Раніше Факти ICTV публікували тест, який присвячений міфам про коронавірус. Пройдіть його та перевірте, чи насправді ви можете захистити себе від хвороби.

Джерело: ВООЗ