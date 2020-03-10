Другий пацієнт у світі вилікувався від ВІЛ

Лікарі підтвердили, що другий в історії вилікуваний від ВІЛ пацієнт справді одужав після проходження трансплантації стовбурових клітин.

Вперше про чоловіка почали писати ЗМІ рік тому, коли дослідники з Кембриджського університету повідомили, що за 1,5 року не виявили в нього слідів ВІЛ.

– Ми протестували великий набір місць, в яких ВІЛ любить ховатися, і всі вони значною мірою негативні, – заявив автор нового дослідження, опублікованого в The Lancet HIV Равіндр Гупта.

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За його словами, тести виявили скам’янілості ВІЛ – фрагменти вірусу, які зараз не здатні розмножуватися і, отже, не становлять загрози.

Про пацієнта відомо, що це 40-річний Адам Кастільехо. За словами Гупти його лікування було останнім засобом, адже в нього діагностували рак крові, який вбив би його і без втручання.

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