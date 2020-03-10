Новий симптом коронавірусу: хвороба маскується під лихоманку денге

У Сингапурі виявили, що коронавірус може маскуватися під інші хвороби.

Зокрема, у двох пацієнтів, яких госпіталізували з типовою клінічною картиною для денге – високою температурою та висипом – пізніше тест показав Covid-19.

Водночас у них не було звичних для цього захворювання симптомів: нежитю, кашлю та болю у горлі.

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Лихоманка денге або тропічна лихоманка – гостра вірусна інфекція, що переноситься москітом Aedes aegypti, який розмножується в застійних водоймах. Захворювання викликає симтопи, схожі на грип: головний біль, біль у м’язах і суглобах, лихоманка і висипання на тілі.

Станом на 10 березня кількість хворих на коронавірус у світі становить 114 219. З лікарень виписали вже 64 147 людей, летальних випадків зареєстровано 4 024.

До слова, Італія – друга після Китаю країна, у якій зростає кількість хворих. Вона тут становить 9 172 людини.

Враховуючи таку ситуацію, з 10 березня в Італії розширили карантин на всю країну.

Джерело: The Straits Times