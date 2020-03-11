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Коронавірус Covid-19 визнали пандемією. Що це означає
Коронавірус Covid-19 визнали пандемією. Що це означає

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила спалах нового коронавірусу пандемією через зростаючу кількість випадків захворювань Covid-19. Що таке пандемія і чим вона відрізняється від епідемії – у матеріалі Фактів ICTV.

Що таке пандемія

Вірусна епідемія може бути віднесена до пандемії, якщо вона помітно відрізняється від штамів, які циркулювали раніше, і якщо люди не мають імунітету до вірусу.

Пандемія – це поширення нового захворювання в світових масштабах.

За даними ВООЗ, як це спостерігалося під час пандемії грипу H1N1 у 2010 році, пандемії можуть відрізнятися незвичайною епідеміологічною динамікою і великі спалахи можливі в літні місяці.

Чим пандемія відрізняється від епідемії

Епідемія – прогресуюче у часі і просторі поширення інфекційного захворювання серед людей, що значно перевищує звийчний на даній території рівень захворюваності. ВООЗ визначає епідемію як захворювання, що виникає на рівні регіону чи громади.

У порівнянні з епідемічною хворобою пандемічна хвороба – це епідемія, яка поширилася на великій території, тобто поширена в цілій країні, на континенті чи в усьому світі.

Зазвичай, під пандемією мають на увазі хворобу, що прийняла масовий, повальний характер, що вражає значну частину всього населення.

Для ілюстрації, інфікований мандрівник із Covid-19, який повертається до України з Китаю, не стає причиною оголошення пандемії. Але, коли виникають нові локальні спалахи, а епідеміологи погоджуються, що зусилля щодо контролю над глобальним розповсюдженням не вдалися, вони можуть розглянути ситуацію, що склалася, як пандемію.

Пандемія коронавірусу

Перед тим, як ВООЗ оголосила Covid-19 пандемією, в усьому світі після зараження померли 4 500 людей. Загалом було зареєстровано понад 121 500 підтверджених інфікувань щонайменше у 114 країнах.

У Китаї, епіцентрі спалаху, було зафіксовано понад 3 тис. смертей.

В Італії – другій за смертністю від Covid-19 країні – кількість загиблих перевищила 600 осіб.

Чи є пандемія в Україні

В Україні перший і поки єдиний випадок коронавірусу зафіксували 3 березня. Захворів чоловік, який повернувся із подорожі до Італії. Він перебуває на лікуванні у Чернівцях.

У зв’язку з поширенням нового коронавірусу в світі Україна ввела з 12 березня обмежувальні заходи, в рамках яких, зокрема, запроваджується карантин у навчальних закладах до 3 квітня.

Також ухвалено рішення обмежити масові заходи за участю понад 200 осіб, скасувати усі сеанси в кінотеатрах.

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