Коронавірус Covid-19 визнали пандемією. Що це означає

Епідемія – прогресуюче у часі і просторі поширення інфекційного захворювання серед людей, що значно перевищує звийчний на даній території рівень захворюваності. ВООЗ визначає епідемію як захворювання, що виникає на рівні регіону чи громади.

У порівнянні з епідемічною хворобою пандемічна хвороба – це епідемія, яка поширилася на великій території, тобто поширена в цілій країні, на континенті чи в усьому світі.

Зазвичай, під пандемією мають на увазі хворобу, що прийняла масовий, повальний характер, що вражає значну частину всього населення.

Для ілюстрації, інфікований мандрівник із Covid-19, який повертається до України з Китаю, не стає причиною оголошення пандемії. Але, коли виникають нові локальні спалахи, а епідеміологи погоджуються, що зусилля щодо контролю над глобальним розповсюдженням не вдалися, вони можуть розглянути ситуацію, що склалася, як пандемію.