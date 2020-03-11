ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

– Характеризуючи ситуацію як пандемію, це не змінює оцінку ВООЗ щодо загрози, викликаної коронавірусом. Це не змінює те, що робить ВООЗ, і не змінює того, що повинні робити країни, – заявив гендиректор.

Ві додав, що організація закликала країни вжити термінових та агресивних дій щодо коронавірусу.

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– Я нагадую всім країнам, що варто активувати та масштабувати свої механізми реагування на надзвичайні ситуації, спілкуватися зі своїми людьми про ризики та про те, як вони можуть захистити себе. Також знайдіть та ізолюйте, кожен випадок коронавірусу та простежте кожен контакт, – зазначив Гебреісус.

Пандемія – поширення нового захворювання у світових масштабах, яке характеризується тим, що у більшість людей немає імунітету до цієї інфекції.

Раніше Факти ICTV писали, що Кабмін ухвалив рішення про призупинення авіасполучення між Україною та Італією через коронавірус. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що авіакомпанії зараз займаються виконанням цього рішення.