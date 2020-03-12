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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Алкоголь не вбиває коронавірус – МОЗ

На період можливого розповсюдження коронавірусу краще відмовитися від вживання алкоголю, щоб допомогти імунній системі.

Про це заявив відповідальний за епідемічний захист в Україні заступник голови МОЗ – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Жодного алкоголю. Він може тимчасово вам підняти настрій, і може здаватися, що й коронавірус по коліна, але в подальшому вживання алкогольних напоїв пригнічує нашу імунну систему й організм стає більш відкритим до проникнення різних мікроорганізмів, в тому числі коронавірусу, – сказав він.

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Ляшко додав, що нині діють тільки доказові методи профілактики коронавірусу – тримати дистанцію з людиною, яка має ознаки захворювання; мити руки; не торкатися слизових оболонок; вести здоровий спосіб життя.

Симптомы коронавируса Covid-19

Як повідомлялося, на усій території України введено обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

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