Через поширення коронавірусної інфекції у світі в українських магазинах все складніше купити медичний антисептик для рук. Але не треба панікувати та замовляти засіб через інтернет втридорога.

Антибактеріальний гель для рук можна приготувати в домашніх умовах за кілька хвилин, а основні інгредієнти можна придбати у кожній аптеці за доступною ціною.

Як зробити антисептик для рук?

РЕЦЕПТ 1

Інгредієнти:

50 мл медичного спирту 90%

30 мл гліцерину

5 капель будь-якого ефірного масла (апельсинове, грейпфрутове, ванільне, м’ятне)

Приготування:

Змішати усі інгредієнти, добре перемішати та помістити у пляшку. Спирт продезінфікує руки, гліцерин захистить від сухості а ефірне масло переб’є запах спирту, тому обирайте його на свій смак.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

РЕЦЕПТ 2

Інгредієнти:

50 мл води

50 мл спиртової настойки (ромашки, календули)

30 мл гліцерину

5 капель ефірного масла лимона

Приготування:

Змішати усі інгредієнти, добре перемішати та помістити у пляшку. Спиртова настоянка знищить мікроби, гліцерин пом’якшить руки, а ефірне масло подарує гарний запах.

РЕЦЕПТ 3

Інгредієнти:

7 капель ефірного масла чайного дерева

50 мл спиртової настойки (ромашки, календули)

1 ст. л. гелю алое вера

Приготування:

Змішати усі інгредієнти, добре перемішати та помістити у пляшку. Спирт та масло чайного дерева продезінфікують руки, а алое вера захистить від сухості.

Будьте здорові!

Нагадаємо, в Україні 3 березня зафіксували перший і поки що єдиний випадок інфікування коронавірусом. Для недопущення поширення вірусу 12 березня в Україні запроваджено карантин.