Іспанка, Ебола і ще три найвідоміші епідемії століття

Нещодавно Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу у світі. Факти ICTV вирішили пригадати п’ять найвідоміших епідемій у світі.

Іспанка або Іспанський грип

Грип поширювався у 1918-1920 роках. За різними підрахунками, іспанка забрала від 50 до 75 млн осіб. Заразилось іспанкою 550 млн населення світу, що становить майже третину.

Симптоми хвороби розвивались стрімко. Це був кашель з кров’ю, різке зниження артеріального тиску, тахікардія, слабкість, нудота.

Висока смертність була обумовлена тим, що імунітет, воюючи з вірусом, руйнував здорові тканини.

Ебола

Ця вірусна хвороба спалахнула у 2014 році у Африці поблизу річки Ебола. За два роки захворіло 30 тис. осіб, 40% з яких – померли.

Хворий на Еболу відчуває нудоту, діарею, з’являються порушення функцій нирок та печінки, висипи, в деяких випадках – зовнішні або внутрішні кровотечі.

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MERS

Це один із видів коронавірусу. Перший випадок захворювання зафіксували у 2013 році. Походить з Близького Сходу та має високий рівень смертності – до 40%.

Відрізняється високою температурою, віддишкою, сильним сухим кашлем. Станом на 2019 рік було підтверджено 2,5 тис. випадків хвороби, 858 з яких – смертельні.

Малярія

Це інфекційне захворювання, яке передається людині під час укусу так званих малярійних комарів. Нині воно найчастіше зустрічається в Африці, на південь від Сахари.

Щорічно від малярії помирає до 1 млн людей, а заражаються до 250 млн.

Перебіг хвороби супроводжується гарячкою, збільшенням розмірів селезінки і печінки, а також анемією.

Пташиний грип

Перший випадок зараження людини пташиним грипом H5N1 зафіксували у Гонконзі у 1997 році. Серед симптомів пташиного грипу – затяжна лихоманка, фарингіт, кашель, біль у м’язах та суглобах, іноді проблеми з диханням.

За даними ВООЗ, 60% випадків захворювання були смертельними, а випадків зараження – близько 700.

Нагадаємо, спалах нового коронавірусу Covid-19 розпочався наприкінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Станом на 12 березня 2020 року новим коронавірусом інфіковані 126 258 людей.

Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом можна стежити на Фактах ICTV.