Симптоми коронавірусу трапляються як звичні, так і зовсім несподівані.
Більшість з них розвиваються протягом двох днів, однак у 1% випадків зараження Covid-19 у Китаї протікає взагалі без симптомів.
У ВООЗ зазначають, що між грипом і коронавірусом є кілька суттєвих відмінностей.
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Covid-19 поширюється менш ефективно, ніж грип. Також коронавірус викликає серйозні ускладнення. На відміну від сезонних штамів грипу, у людей немає імунітету до вірусу Covid-19.
Факти ICTV створили короткий тест на знання симптомів коронавірус. Пройдіть і дізнайтеся, чи зможете ви себе убезпечити.
Симптоми коронавірусу:
- лихоманка;
- головний біль;
- кашель;
- ускладнене дихання;
- слабкість;
- підвищена температура;
- гіпоксія;
- біль у м’язах.
У деяких випадках – діарея або кон’юнктивіт.
Раніше Факти ICTV писали, що МОЗ змінює алгоритм медичної допомоги та тестування на коронавірус у зв’язку зі змінами рекомендацій ВООЗ, а пройти діагностику тепер можна в регіональних лабораторіях.
Тест-системи, крім Києва, тепер є в Житомирі, Тернополі, Дніпрі, Вінниці, Рівному, Львові та Запоріжжі.