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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Вчені назвали матеріали, на яких коронавірус живе найдовше

Коронавірус Covid-19 може жити на різних матеріалах. Дослідження провів Національний інститут здоров’я США.

Найдовше Covid-19 живе на пластику і нержавійці. На цих поверхнях він здатний залишатися активним протягом двох-трьох днів.

Найгіршим матеріалом для коронавірусу виявилася мідь. На ній Сovid-19 живе максимум чотири години.

На картоні коронавірус залишається активним до 24 годин.

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Також Covid-19 здатний жити в повітрі до трьох годин. Це дослідження пояснює, як масові скупчення людей призводять до зараження.

Під час кашлю та чхання, крапельки рідин потрапляють в повітря і на поверхні.

До слова, дане дослідження проходить необхідні перевірки перед друком в наукових журналах, але вчені сподіваються, що їх висновки допоможуть з’ясувати, як Covid-19 вдається так швидко поширюватися.

Нагадаємо, Covid-19, який ВООЗ оголосила пандемією, вразив практично весь світ. Факти ICTV розповідали, що коронавірус робить з організмом людини.

Джерело: Newsweek

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