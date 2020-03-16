Під час спалаху коронавірусу українці почали частіше використовувати антисептики для рук. Деякі бризкають засіб під час прогулянки на вулиці, походу в магазин, інші ж розпилюють антисептик через кожні 15 хвилин, маючи надію на його рятівний захист проти Covid-19. Але чи так це?

Факти ICTV вирішили розповісти, як правильно дезінфікувати руки.

За можливості замість антисептика використовувати воду та мило

Правильніше та безпечніше замінити використання антибактеріального гелю або спрею миттям рук. Вода та мило в рази ефективніше захищають від мікробів, аніж антисептик.

Якщо є можливість помити руки з милом, то краще зробити це, ніж використовувати антисептик. Правильне миття рук з милом не менше 20 секунд, під час якого добре вимиваються всі вигини рук і нігті, краще захищає від мікробів та вірусів. Людина просто механічно чистить руки, і всі мікроби несуться з водою. Під час використання антисептика людина просто прибиває мікроби зверху розчином до рук, – говорить стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.

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На вулиці, в магазинах, ТРЦ антисептик – кращий друг

Якщо ж немає доступу до води з милом, лише тоді варто використовувати антисептик для рук.

Використовувати антисептик варто, коли ти гуляєш на вулиці, вийшов в магазин, ТРЦ і не маєш можливості помити руки, – продовжує інфекціоніст.

В офісі антисептик використовувати під час зміни діяльності

На роботі або в будь-якому приміщенні, де багато людей, антибактеріальний засіб необхідно використовувати лише під час зміни діяльності, не частіше.

Після того, як ти торкався до телефону, столу або мишки загального користування, вийшов в коридор, сходив до колег, збираєшся йти обідати, тоді варто дезінфікувати руки. Тобто під час переходу від фази до фази. Через кожні 15 хвилин натирати мишку, стіл і руки не потрібно. Це – безглузді дії, які не дають додаткового захисту, – підсумовує Вадим Арістов.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як зробити антисептик в домашніх умовах.