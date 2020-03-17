Через поширення коронавірусної інфекції у світі в українських магазинах все складніше купити медичний антисептик для рук. Але не треба панікувати та замовляти засіб через інтернет втридорога.
Антибактеріальний гель для рук можна приготувати в домашніх умовах за кілька хвилин, а основні інгредієнти можна придбати у кожній аптеці за доступною ціною.
Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія
Як зробити антисептик для рук?
РЕЦЕПТ 1
Інгредієнти:
50 мл медичного спирту 90%
30 мл гліцерину
5 капель будь-якого ефірного масла (апельсинове, грейпфрутове, ванільне, м’ятне)
Приготування:
Змішати усі інгредієнти, добре перемішати та помістити у пляшку. Спирт продезінфікує руки, гліцерин захистить від сухості а ефірне масло переб’є запах спирту, тому обирайте його на свій смак.
РЕЦЕПТ 2
Інгредієнти:
50 мл води
50 мл спиртової настойки (ромашки, календули)
30 мл гліцерину
5 капель ефірного масла лимона
Приготування:
Змішати усі інгредієнти, добре перемішати та помістити у пляшку. Спиртова настоянка знищить мікроби, гліцерин пом’якшить руки, а ефірне масло подарує гарний запах.
РЕЦЕПТ 3
Інгредієнти:
7 капель ефірного масла чайного дерева
50 мл спиртової настойки (ромашки, календули)
1 ст. л. гелю алое вера
Приготування:
Змішати усі інгредієнти, добре перемішати та помістити у пляшку. Спирт та масло чайного дерева продезінфікують руки, а алое вера захистить від сухості.
Такі антисептики для рук будуть ефективними та допоможуть вберегтися від інфекції, зазначила лікар-інфекціоніст медичного центру Adonis Олена Соколова.
Усі спиртові розчини будуть ефективні проти коронавірусу, бо він дуже нестійкий у зовнішньому середовищі. Усе, що на спирту, можна використовувати. Можна навіть спирт з водою розвести, – говорить Олена Соколова.
Навіть якщо не встигли купити чи приготувати антибактеріальний гель чи спрей для рук, можна просто помити руки, додає спеціаліст.
Захистить навіть миття рук простою водою з милом, – доповнює лікар-інфекціоніст.
Будьте здорові!
Нагадаємо, для недопущення поширення вірусу 12 березня в Україні запроваджено карантин.