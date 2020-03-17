В Італії знайшли ліки, які допомагають здолати коронавірусну інфекцію. Це препарат тоцилізумаб (Tocilizumab).

Лікарі в Неаполі протестували його на хворих на коронавірус пацієнтах, і лікування дало позитивний результат. Раніше препарат використовували в Китаї.

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Поки застосування тоцилізумаба – усього лише експериментальне лікування. Він не є преператом, який використовують в боротьбі з коронавірусом. Тому не варто бігти в аптеки і купувати його.

Тоцилізумаб як препарат належить до групи імунодепресантів. Використовується при лікуванні артритів.

Має багато побічних ефектів, серед яких інфекції верхніх дихальних шляхів, пневмонія, збоку шлунково-кишкового тракту гастрит і виразки ротової порожнини, а також головний біль, свербіж та висипання на шкірі.

Нагадаємо, у США першим добровольцям ввели вакцину проти коронавірусу.

Джерела: repubblica.it, ncbi.nlm.nih.gov