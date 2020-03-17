У Львівській обласній інфекційній лікарні з підозрою на коронавірус перебуває 14 людей, зокрема двоє дітей 3 та 15 років.
Заступник директора лікарні Ігор Верник наголошує, що підозра – це не діагноз. Про захворювання можна буде говорити лише за результатами лабораторних досліджень.
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Одній дитині 3 роки, вона з Дрогобицького району, а іншій – 15 років, вона зі Львова.
Їх аналізи на дослідження відправили до Києва.
Нагадаємо, 16 березня тест підтвердив два перших випадки зараження Covid-19 в Києві. Всього в Україні підтверджено сім випадків інфікування коронавірусом, з них один — летальний.
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