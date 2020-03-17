В умовах поширення коронавірусу антисептик для рук може захистити від смертоносного вірусу і врятувати життя.
Але незважаючи на це, захоплюватися антибактеріальним гелем або спреєм не потрібно. Занадто часте застосування антисептика може не врятувати, а навпаки, підштовхнути до захворювання або викликати небажані побічні ефекти.
У чому ж шкода антисептика?
- Пошкодження шкіри рук
Часте використання антисептика може викликати пошкодження шкіри рук.
– Антисептики пошкоджують поверхню шкіри. До їх складу входить спирт, який сушить шкіру. Через це можуть з’являтися мікротріщини, які не що інше, як вхідні ворота для бактерій. Якщо у людини від природи суха шкіра, їй це буде неприємно і навіть шкідливо, – каже дерматолог Наталія Подколзина.
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- Пошкодження слизових носа і горла
Під час частого використання антисептика можна пошкодити слизові носа і горла. Це стосується спреїв.
– У слизових носа і горла є захисний шар. Його легко пошкодити, після чого він стає вразливим для різних вірусів і бактерій, – пояснює стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.
- Алергія
Рятівний антисептик може викликати алергію.
– У складі рідини антисептиків не тільки дезінфектанти, а й інші консерванти, – продовжує Вадим Арістов.
- Непотрібна звичка
Після частого використання антисептика може з’явитися непотрібна звичка.
– Якщо занадто часто користуватися антисептиком, можна мимоволі виробити непотрібну звичку. Це призведе до того, що людина буде використовувати його, коли потрібно і коли не потрібно. Або ж навпаки, людині набридне, і вона закине його використання у перший же день, – підсумовує лікар-інфекціоніст.
Нагадаємо, раніше ми писали, як зробити антисептик в домашніх умовах.