В умовах поширення коронавірусу антисептик для рук може захистити від смертоносного вірусу і врятувати життя.

Але незважаючи на це, захоплюватися антибактеріальним гелем або спреєм не потрібно. Занадто часте застосування антисептика може не врятувати, а навпаки, підштовхнути до захворювання або викликати небажані побічні ефекти.

У чому ж шкода антисептика?

Пошкодження шкіри рук

Часте використання антисептика може викликати пошкодження шкіри рук.

– Антисептики пошкоджують поверхню шкіри. До їх складу входить спирт, який сушить шкіру. Через це можуть з’являтися мікротріщини, які не що інше, як вхідні ворота для бактерій. Якщо у людини від природи суха шкіра, їй це буде неприємно і навіть шкідливо, – каже дерматолог Наталія Подколзина.

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Пошкодження слизових носа і горла

Під час частого використання антисептика можна пошкодити слизові носа і горла. Це стосується спреїв.

– У слизових носа і горла є захисний шар. Його легко пошкодити, після чого він стає вразливим для різних вірусів і бактерій, – пояснює стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.

Алергія

Рятівний антисептик може викликати алергію.

– У складі рідини антисептиків не тільки дезінфектанти, а й інші консерванти, – продовжує Вадим Арістов.

Непотрібна звичка

Після частого використання антисептика може з’явитися непотрібна звичка.

– Якщо занадто часто користуватися антисептиком, можна мимоволі виробити непотрібну звичку. Це призведе до того, що людина буде використовувати його, коли потрібно і коли не потрібно. Або ж навпаки, людині набридне, і вона закине його використання у перший же день, – підсумовує лікар-інфекціоніст.

Нагадаємо, раніше ми писали, як зробити антисептик в домашніх умовах.