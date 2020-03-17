Симптоми коронавірусу трапляються як звичні, так і зовсім несподівані.

Більшість із них розвиваються протягом двох днів, однак в 1% випадків зараження Covid-19 у Китаї протікає взагалі без симптомів.

У ВООЗ зазначають, що між грипом і коронавірусом є кілька суттєвих відмінностей.

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Covid-19 поширюється менш ефективно, ніж грип. Також коронавірус викликає серйозні ускладнення. На відміну від сезонних штамів грипу, у людей немає імунітету до вірусу Covid-19.

Факти ICTV створили короткий тест на знання симптомів коронавірусу. Пройдіть і дізнайтеся, чи зможете ви себе убезпечити.

Симптоми коронавірусу:

лихоманка;

головний біль;

кашель;

ускладнене дихання;

слабкість;

підвищена температура;

гіпоксія;

біль у м’язах.

У деяких випадках – діарея або кон’юнктивіт.

Раніше Факти ICTV писали, що 17 березня Верховна Рада України ухвалила низку законів, які стосуються карантину в Україні. Зокрема закон, який передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом.

Також на період дії карантину законом №3219 забороняється нарахування та стягнення штрафів за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги.