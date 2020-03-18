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Чи можна заразитися від померлих від коронавірусу

Тіла померлих від зараження коронавірусом Covid-19 не несуть загрози зараження для живих людей.

Офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Крістіан Ліндмайер заявив, що вірус, що викликає коронавірус, передається повітряно-крапельним шляхом.

Читайте: Що коронавірус робить з організмом людини

– Тіло саме по собі не викликає зараження, – зазначив Ліндмайер.

Він підкреслив, що для працівників похоронних служб загрози зараження від загиблих немає.

Раніше Факти ICTV писали, що в Італії найближчим тижнем почнуть тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах.

Вакцину розробили італійські вчені компанії Takis. Її отримали на підставі фрагмента генетичного матеріалу вірусу.

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