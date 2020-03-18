Чи передається коронавірус через секс

Передавання нового коронавірусу статевим шляхом не доведено, але передати вірус легко під час сексу через поцілунки.
Про це повідомив педіатр і телеведучий Євген Комаровський.
– Вам доведеться дуже постаратися, щоб у процесі статевого акту не здійснити контакти слизових оболонок верхньої частини вашого тулуба.
Тобто коронавірус легко передати через поцілунки. Вже зараз в інтернеті пишуть про пози, за яких можна уникати контактів обличчя до обличчя, – пояснив він.
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Комаровський також закликав дезінфікувати свої смартфони, щоб уникнути зараження коронавірусом.
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До слова, Факти ICTV зібрали й інші запобіжні заходи, які допоможуть не заразитися коронавірусом.