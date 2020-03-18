Чи передається коронавірус через секс

Передавання нового коронавірусу статевим шляхом не доведено, але передати вірус легко під час сексу через поцілунки.

Про це повідомив педіатр і телеведучий Євген Комаровський.

– Вам доведеться дуже постаратися, щоб у процесі статевого акту не здійснити контакти слизових оболонок верхньої частини вашого тулуба.

Тобто коронавірус легко передати через поцілунки. Вже зараз в інтернеті пишуть про пози, за яких можна уникати контактів обличчя до обличчя, – пояснив він.

Читайте: Фавіпіравір: у Китаї названо ефективний препарат від коронавірусу

Комаровський також закликав дезінфікувати свої смартфони, щоб уникнути зараження коронавірусом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) 17 Мар 2020 в 9:13 PDT

До слова, Факти ICTV зібрали й інші запобіжні заходи, які допоможуть не заразитися коронавірусом.