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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Чи передається коронавірус через секс

Передавання нового коронавірусу статевим шляхом не доведено, але передати вірус легко під час сексу через поцілунки.

Про це повідомив педіатр і телеведучий Євген Комаровський.

– Вам доведеться дуже постаратися, щоб у процесі статевого акту не здійснити контакти слизових оболонок верхньої частини вашого тулуба.

Тобто коронавірус легко передати через поцілунки. Вже зараз в інтернеті пишуть про пози, за яких можна уникати контактів обличчя до обличчя, – пояснив він.

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Комаровський також закликав дезінфікувати свої смартфони, щоб уникнути зараження коронавірусом.

 

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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

До слова, Факти ICTV зібрали й інші запобіжні заходи, які допоможуть не заразитися коронавірусом.

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