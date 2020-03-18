Фавіпіравір: у Китаї названо ефективний препарат від коронавірусу

Дослідники у Китаї стверджують, що японський препарат проти нових штамів грипу Фавіпіравір (також відомий як Авіган) підвищує ефективність у лікуванні нового коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це заявив глава Центру біотехнологій при Міністерстві науки і техніки КНР Чжан Сіньмінь.

За його словами, у клінічних випробуваннях Фавіпіравіра взяли участь 80 пацієнтів. Ті 35 хворих, які приймали ліки, вилікувалися через чотири дні, водночас як громадяни, яким не давали препарат, побороли вірус за 11 днів.

Крім того, практично у всіх 35 пацієнтів помітно покращився стан легенів. Серед тих, хто не приймав Фавіпіравір, лише в 62% випадків були зафіксовані помітні поліпшення в органах дихання.

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Дослідники офіційно рекомендували Фавіпіравір, з моменту виходу якого на ринок не було зафіксовано жодних побічних реакцій, медикам для лікування коронавірусної інфекції.

До слова, в Італії наступного тижня почнуть тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах.