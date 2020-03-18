Смертність від коронавірусу: що потрібно знати

Незабаром після заяв президента Володимира Зеленського щодо введення нових обмежень в Україні через пандемію коронавірусу Covid-19 деякі жителі країни почали панікувати.

У магазинах деяких міст вишикувалися довжелезні черги. Люди почали закуповувати харчі на тижні вперед, аби зайвий раз не виходити з дому.

Дехто настільки боїться коронавірусу, що забороняє виходити з дому своїм рідним та не пускає нікого до себе.

Такі настрої пов’язані з тим, що багато хто сприймає Covid-19 як хворобу зі значною смертністю.

Факти ICTV розповідають про статистику смертності від коронавірусу і дають порівняння з іншими захворюваннями в Україні і світі.

Коронавірус і смертність

Згідно з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, станом на 17 березня у світі було підтверджено 7 426 смертей, які настали у результаті захворювання на новий тип коронавірусу.

Наразі, за непідтвердженими ВООЗ даними, кількість смертей зросла до 8 009. Але, наголошуємо, ця інформація наразі не підтверджена.

За період розповсюдження захворювання, який почався наприкінці 2019 року, смертність від нього була відносно невисокою.

Перший великий стрибок смертей зафіксували 13 лютого, коли від коронавірусу померли 254 людини. Після цього динаміка смертності почала знижуватися, що тривало до березня 2020 року.

Стрімке зростання смертей від нового типу коронавірусу почали спостерігати з 9 березня. Тоді за добу зафіксували 224 смерті.

Протягом 14, 15, 16 і 17 березня у світі підтвердили 434, 343, 855 та 819 смертей відповідно. Така ситуація пов’язана зі стрімким розповсюдженням Covid-19 світом, а особливо країнами Європи.

Хоч не потрібно випробовувати долю і порушувати карантин, насправді тільки близько 5% випадків захворювання є критичними. Тобто несуть найбільшу загрозу смерті.

Ще близько 14% випадків коронавірусу є важкими, а 81% – протікають у легкій формі.

За даними Китаю, станом на 11 лютого смертність серед різних груп людей за віком становила:

0-9 років – 0%;

10-19 років – 0,2%;

20-29 років – 0,2%;

30-39 років – 0,2%;

40-49 років – 0,4%;

50-59 років – 1,3%;

60-69 років – 3,6%;

70-79 років – 8%;

80 і більше років – 14,8%.

Наразі використовується статистика з Китаю, оскільки там був найбільший спалах захворювання. Проте після введення обмежувальних заходів кількість пацієнтів і смертельних випадків почала стрімко знижуватися.

Варто пам’ятати, що ви автоматично не стаєте захищеними від вірусу, якщо вилікувалися від нього. Згідно з даними видання Caixin, близько 14% пацієнтів у китайській провінції Гуандун, які одужали, повторно підхопили інфекцію.

Професор Брюс Вай Лі пише, що наразі точні причини повторного зараження коронавірусом невідомі. Так, за час захворювання у людей міг не виробитися достатньо міцний імунітет, він міг швидко зникнути або ж тип Covid-19 міг бути дещо іншим.

Зараз смертність від нового коронавірусу у світі складає близько 3,7%. Тобто він вже несе більшу небезпеку, ніж сезонний грип, від ускладнень якого щорічно помирають близько 0,1% хворих.

Наприклад, коронавіруси SARS-CoV та MERS-CoV мають оціночний показник летальності на рівні 10% та 34% відповідно.

Якщо порівнювати з нещодавніми спалахами хвороб, то у Covid-19 далеко не найбільша смертність. Наприклад, під час спалаху Еболи у 2013-2016 роках показник летальності становив близько 40%.

Причини найбільшої смертності

За 2017 рік, статистика за який наразі є найбільш повною, у світі від різних захворювань та надзвичайних подій померло 56 млн людей.

Серед причин смерті на першому місці – серцево-судинні захворювання. Вони спричинили 17,79 млн жертв.

Найбільша кількість смертей із зазначеної причини спостерігається у віковій категорії від 15 років і більше.

На другому місці рак. За 2017 рік він став причиною 9,56 млн смертей у світі.

Від нього не застрахована майже жодна вікова категорія людей – рак часто стає причиною смерті у віці від 5 років.

Третя сходинка за респіраторними захворюваннями. Вони стали причиною смерті 3,91 млн людей і вражають переважно людей у віці від 50 років.

На четвертій і п’ятій сходинці перебувають інфекційні захворювання, які вражають нижні дихальні шляхи (2,56 млн), і деменція (2,51 млн) відповідно.

На цьому тлі 7,4 тис. випадків смертей від Covid-19 виглядають вже не так страшно. Знову ж таки, це не означає, що можна нехтувати своєю безпекою.

З 1990 року найбільшою причиною смертей залишаються незаразні захворювання (73,41%), кількість яких лише зросла.

Заразні захворювання теж досить небезпечні (18,57%), але не настільки. Від травм, спричинених у результаті надзвичайних подій, щорічно помирає найменша кількість людей (8,02%).

Якщо звернути увагу на те, що причиною смерті багатьох людей за 50 є саме респіраторні захворювання, і порівняти зі статистикою коронавірусу, то можна зробити висновок, що більшість жертв захворювання не виходять за рамки норми.

Від чого помирають в Україні

Найбільше смертей в Україні за 2017 рік були спричинені:

серцево-судинними захворюваннями (427, 3 тис.);

раком (96 тис.);

деменцією (34,9 тис.);

захворюваннями, пов’язаними з травленням (30,5 тис.);

захворюваннями печінки (20 тис.).

Від респіраторних захворювань в Україні щорічно помирають близько 11,3 тис. громадян.

Смертність в Україні також має певну залежність від віку. Чим він більший – тим більший відсоток смертей.

У віці до 15 років – менше 1%, 15-49 років – 12,17%, 50-69 років – 29,23%, більше 70 років – 57,83%.

Наразі зараження коронавірусом в Україні не носить масового характеру і не підійшло навіть близько до найнижчих причин смерті, якими у 2017 році став тероризм (40 випадків).

Проте варто згадати про те, що з моменту виявлення першого випадку коронавірусу в Україні не пройшло і місяця. Станом на сьогодні в нашій країні зафіксовано 14 випадків інфікування, два з яких стали летальними.

Померла 71-річна жінка у Житомирській області і 33-річна пацієнтка у Чернівецькій області.

Президент Володимир Зеленський в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що наразі ситуація з розповсюдженням коронавірусу набагато краща у порівнянні з багатьма іншими країнами світу.

В Україні вживають усіх заходів з метою недопущення виникнення нових випадків захворювання.

Нині ситуація з пандемією коронавірусу вже сягає рівнів пандемії так званого свинячого грипу (H1N1). Загальна кількість хворих менша, але кількість жертв вже перевищила показники грипу.

Тоді в Україні не вводили настільки жорсткі обмеження. На карантин закрили дев’ять областей, а серед людей ширилося багато чуток.

Рано порівнювати ці дві пандемії, але можна сказати, що вже проводиться набагато краща робота щодо спростування міфів і чуток про захворювання.

Чого чекати від пандемії коронавірусу

Сьогодні ніхто з науковців не береться точно сказати, яких масштабів сягне пандемія коронавірусу, оскільки інфекція мало досліджена. Існує думка, що Covid-19 ще не показав свою справжню загрозу.

Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі вважає, що ситуація погіршуватиметься навіть попри те, що більшість країн вводять обмежувальні заходи.

Як саме “погіршиться” ситуація, наразі невідомо. Згідно з попередніми аналізами, без обмежувальних заходів захворіє велика кількість населення, але пандемія триватиме менше.

А введення обмежень сприятиме тому, що заразиться менша кількість людей, але існує вірогідність того, що пандемія буде трохи довшою.

Професор Габріель Леун з Гонконзького університету вважає, що близько 60-80% населення світу може підхопити Covid-19, якщо його розповсюдження не контролюватимуть.

І навіть якщо смертність від вірусу залишатиметься низькою, кількість жертв все одно буде досить значною. Оптимістичні прогнози говорять про 15 млн жертв, песимістичні – близько 68 млн смертей.

Китайські лікарі також кажуть про те, що Європа продовжує повторювати їхні помилки. Одна з них – робота з пацієнтами без захисних костюмів.

Також в Європі повинні навчитися брати аналізи на коронавірус за найменшої підозри. Такі проблеми створюють небезпеку більшого інфікування.

Через брак інформації держави можуть лише вводити заходи для зменшення розповсюдження захворювання, що зараз відбувається, зокрема, в Україні.

Громадяни можуть лише залишатися вдома, щоб максимально запобігти зараженню, не панікувати і тверезо дивитися на ситуацію.

Владислав Бомбела