Медична маска своїми руками - як зробити

Після оголошення ВООЗ пандемії Covid-19 проблема захисту від коронавірусу лише загострилась. Медична маска стає рідкістю в українських аптеках, і часто через це люди бояться виходити на вулицю.

Посередники в інтернеті пропонують захмарні ціни за колись дешевий спосіб захисту від вірусів.

Медична маска своїми руками виготовляється всього за декілька хвилин, а матеріали для їх виготовлення точно є у кожному домі.

Як зробити медичну маску?

Марлева маска

Що потрібно:

марля (90 х 60 см);

вата (15 х 15 см, товщиною 1 см);

ножиці.

Виготовлення:

У марлю загортаємо вату у три шари, верхній та нижній край акуратно підвертаємо. Після підрізання марлі по краях отримуємо дві пари масок.

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Бинтова маска

Що потрібно:

бинт (7м х 14 см);

вата (14 х 14 см, товщиною 1 см);

ножиці.

Виготовлення:

До відрізка 60 см бинта загортаємо вату у чотири шари, краї підвертаємо. Залишки бинта знадобляться для зав’язок: розрізаємо уздовж 80 см бинта і завертаємо трубочкою, а потім протягуємо їх у нижній та верхній частинах маски.

Паперова маска

Що потрібно:

паперовий рушник;

2 канцелярські резинки;

канцелярський степлер.

Виготовлення:

Паперовий рушничок складаємо “гармошкою”, а по краях кладемо резинки – вони триматимуть маску на обличчі. Загинаємо краї на 1 см та скріплюємо за допомогою степлера. Під час скріплення простежте, щоб резинки не порвались.

Думка медиків

Екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун переконана, що дієвість медичних захисних масок надто перебільшена. Натомість вона запропонувала ініціативу — респіратори.

– На відміну від масок, через респіратор здійснюється фільтрація дрібних часточок (що можуть залишатись в повітрі протягом тривалого періоду часу). Дизайн респіраторів передбачає щільне прилягання до обличчя (чого немає під час використанні масок, й це сприяє потоку повітря через краї). Ступінь функціональної здатності респіратору фільтрувати повітря можна визначити за спеціальним маркуванням на ньому (чого не має на масках), — написала Супрун у своєму блозі.

Британський епідеміолог Джейк Даннінг також висловив сумніви щодо доцільності використання масок під час пандемії.

– Є думка, що маски дійсно захищають. Насправді ми маємо дуже мало свідчень їх користі поза стінами лікарні, — пояснив науковець.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано три випадки інфікування коронавірусом. Факти ICTV розповідали найважливіше, що потрібно знати про коронавірус Covid-19 – його походження, симптоми, інкубаційний період та коли розроблять вакцину.