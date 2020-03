Вакцина від коронавірусу: у ВООЗ повідомили про початок випробувань

Вчені почали перше тестування вакцини від коронавірусу.

Про це повідомив глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебрейесус під час брифінгу.

Гебрейесус зазначив, що всього в світі відомо більш ніж про 200 тис. випадків зараження коронавірусом і 80% з них знаходяться в Європі і Азіатсько-тихоокеанському регіоні.

“WHO continues to call on all countries to implement a comprehensive approach, with the aim of slowing down #COVID19 transmission and flattening the curve.

This approach is saving lives and buying time for the development of vaccines and treatments”-@DrTedros #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 18, 2020