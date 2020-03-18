У зв’язку з ажіотажем, який відбувається в усіх містах України, купити антисептик для рук стає все дедалі складніше.
Ба більше, навіть просто знайти в аптеці спирт теж стало складним випробуванням.
Ми підготували для вас рецепт, як зробити антисептик для рук без спирту в домашніх умовах.
Інгредієнти:
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Як антисептик може нашкодити здоров'ю
- 50 мл води;
- 50 мл спиртової настойки (ромашки, календули);
- 30 мл гліцерину;
- 5 капель ефірного масла лимона.
Приготування:
Змішати усі інгредієнти, добре перемішати та помістити у пляшку.
Спиртова настоянка знищить мікроби, гліцерин пом’якшить руки, а ефірне масло дасть приємний запах.
Нагадаємо, лікар-інфекціоніст розказав, як правильно користуватися антисептиком.
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