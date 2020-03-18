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Як зробити антисептик для рук без спирту

У зв’язку з ажіотажем, який відбувається в усіх містах України, купити антисептик для рук стає все дедалі складніше.

Ба більше, навіть просто знайти в аптеці спирт теж стало складним випробуванням.

Ми підготували для вас рецепт, як зробити антисептик для рук без спирту в домашніх умовах.

Інгредієнти: 

  • 50 мл води;
  • 50 мл спиртової настойки (ромашки, календули);
  • 30 мл гліцерину;
  • 5 капель ефірного масла лимона.
Читайте: Антисептик для рук у домашніх умовах: як захиститися від коронавірусу Як зробити антисептик в домашніх умовах - рецепт ВООЗ Як антисептик може нашкодити здоров'ю

Приготування:

Змішати усі інгредієнти, добре перемішати та помістити у пляшку.

Спиртова настоянка знищить мікроби, гліцерин пом’якшить руки, а ефірне масло дасть приємний запах.

Нагадаємо, лікар-інфекціоніст розказав, як правильно користуватися антисептиком.

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